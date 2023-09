La défaite de trop pour Edward Still à Courtrai ?

Courtrai s'enfonce un peu plus dans la crise avec cette défaite 1-0 à Charleroi. De quoi remettre en cause Edward Still comme T1 des Kerels ?

Entre deux équipes qui n'avaient pas encore gagné cette saison, il fallait s'attendre un match de la peur. Cela s'est confirmé sur le terrain avec une victoire 1-0 de Charleroi qui n'a pas offert un grand spectacle aux supporters. Mais aussi dans les interviews, avec des discours caractéristiques de ces situations de crise.

A commencer par Edward Still, pour qui la situation devient de plus en plus intenable avec ce bilan de 2 points sur 24 : "Nous ne méritions pas de perdre, mais nous ne méritions pas non plus de gagner. Un match nul était plus logique. Tout le monde a apporté trop peu aujourd'hui. Craindre pour mon emploi ? Je ne me préoccupe pas de cela, je travaille plus dur pour redresser la situation" déclare-t-il au micro d'Eleven.

Même son de cloche du côté de Dion De Neve, à nouveau auteur d'une prestation courageuse sur le flanc gauche : "C'est un sentiment de merde. Nous faisons de notre mieux, mais la chance n'est pas avec nous. Les supporters sont en colère et nous ne pouvons pas leur en vouloir. Nous devons nous regarder dans le miroir". Westerlo et Courtrai compte déjà cinq points de retard sur le Standard et Charleroi, qui les précèdent au classement.