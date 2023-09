On connaît le nom du probable remplaçant d'Edward Still à Courtrai

Si l'on ne compte pas le limogeage de Vincent Euvrard avant même la première journée de championnat, Edward Still est le premier entraîneur viré cette saison en Jupiler Pro League.

Le KV Courtrai vit un début de saison purement catastrophique. Les Kerels ne comptent que deux points en huit matchs (contre... le Standard et Anderlecht) et sont englués à la dernière place du championnat.

Un premier mouvement de panique dans le stade des Éperons d'Or et un changement d'entraîneur, le premier cette saison en Jupiler Pro League si l'on ne compte pas le limogeage de Vincent Euvrard avant même la première journée de championnat.

Edward Still est parti et Courtrai a déjà identifié son remplaçant idéal. Selon les informations de Het Nieuwsblad, c'est Glen De Boeck qui tient la corde pour tenter de sauver les Kerels, bien qu'aucun accord n'existe encore entre les différentes parties.

De Boeck, qui n'a plus retrouvé de banc depuis 2019 et son départ de Lokeren, figurait sur la liste de l'Union Belge pour le poste de sélectionneur des Diablotins, finalement occupé par l'ancien coach des U23 de l'Antwerp Gill Swerts. Il a déjà entraîné Courtrai en 2017-2018 et a notamment fait les beaux jours du Cercle de Bruges, entre 2007 et 2010.