"Un véritable choc" : Theo Defourny revient sur les évènements marquants au RWDM

Theo Defourny a réalisé une prestation de haut vol ce week-end en arrêtant deux penaltys face ç l'Antwerp.

Grâce à ce bon match nul accroché sur la pelouse du champion en titre, le RWDM est actuellement 9 du championnat, avec 11 points en 7 matchs.

Un début de championnat assez positif pour le promu, surtout lorsqu'on voit les évènements marquants au club cet été, avec les départs de Vincent Euvrard et du président John Textor.

Sur le plateau de La Tribune, Defourny est revenu sur ces épisodes mouvementés. "C’était un véritable choc vu le timing des limogeages. On avait fait plusieurs saisons avec l’ancien staff. On arrive le lundi... et le staff n’est plus là. On était tous dans le doute en commençant la saison. Ca explique notre premier match, la défaite 0-4 contre Genk."

Le travail du nouveau coach, Claudio Caçapa, semble actuellement porter ses fruits. "Le coach a bien communiqué avec tout le monde. Cacapa est très humain. Il parle à tout le monde et essaie de garder tout le monde concerné. Il essaie de faire des ajustements. Il est en train de tout changer à sa manière. Il veut que l’équipe soit joueuse. Il ne veut pas le plus beau jeu, il veut surtout qu’on se sauve. On doit parfois s’adapter à l’adversaire."