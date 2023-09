Dans une ère où les datas sont rois, Benjamin Lambot envoie un beau pied de nez général avec le RFC Liège

Le défenseur central a fêté son 36e anniversaire au mois de mai. Dans une ère où les datas sont rois et où les joueurs expérimentés sont rapidement remplacés au profit de nouveaux, Benjamin Lambot tient encore très bien la corde à Rocourt.

Il a fêté son 36e anniversaire mais n'a pas encore quitté la pelouse à une seule reprise depuis le début de saison. Benjamin Lambot est comme le bon vin, il devient encore meilleur avec l'âge... ou en tout cas ne perd pas en qualité.

Le week-end dernier contre Beveren, l'ancien de l'Antwerp, du Lierse et du Cercle n'a tout simplement rien laissé passé, et ce n'est pas le pauvre Yousef Salech qui dira le contraire. Le jeune attaquant (21 ans) du SKB n'a jamais réussi à passer son opposant direct.

Mais il n'y a pas qu'en phase défensive que Benjamin Lambot se montre déterminant pour Liège. Dans les travées du Freethiel, le droitier a délivré sa première passe décisive de la saison sur l'ouverture du score d'Adriano Bertaccini en milieu de première période.

Solide défensivement... mais pas seulement

Et ce n'est pas un coup d'une fois puisque Benjamin Lambot participe très fréquemment aux attaques liégeoises. Sur la pelouse de Beveren, le défenseur central a touché 12 ballons dans le dernier tiers adverses. Des potentielles opportunités, donc.

⬆️ Lambot et Nyssen

Il est un profil dont les Sang & Marine ont besoin pour leur première saison en Challenger Pro League. Un profil d'expérience, l'un des seuls à avoir évolué à ce niveau précédemment dans sa carrière. Lambot rassure, guide, aide ses coéquipiers, parle énormément sur le terrain. Si Jonathan D'Ostilio est le capitaine de cette équipe liégeoise, Lambot est le coordinateur général de toute la ligne défensive.

Plus haut dans le jeu, il n'est pas rare de voir un Reno Wilmots ou un Ryan Merlen se retourner pour demander conseil à Lambot. Dans une ère où les datas sont rois et où les joueurs expérimentés et plus lents sont rapidement remplacés par des jeunes prometteurs, le joueur du RFCL envoie un beau pied de nez et prouve que oui, à 36 ans, on peut encore guider une équipe d'un niveau professionnel.