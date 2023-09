Blessin savoure : "On a montré qu'on avait les c***lles !"

L'Union Saint-Gilloise a tremblé, mais s'est offert une belle victoire face au voisin, le RWDM (2-3).

En conférence de presse d'après-match, le coach Alexander Blessin a salué la mentalité et la prestation de ses joueurs, tout en n'oubliant pas de les recadrer quant aux quelques minutes de flottement qui leur ont coûté deux buts.

"Nous avions tout en main à ce moment. Nous contrôlions le match. Quelques minutes où on s'endort, et voilà ce qui arrive... Nous devons apprendre de cela. Nous avons montré des couilles et de la mentalité pour revenir de cette situation. La victoire est méritée, à mon sens."

Blessin cherchait les raisons de ces quelques minutes de flottement. "Je n'ai pas envie de vivre beaucoup de matchs comme ça. Sinon, je deviens fou. Quand on ressent beaucoup d'émotions dans des matchs comme celui-là, on ressent beaucoup d'émotions fortes. Nous avons perdu notre structure en quelques minutes. Le RWDM a profité de ce moment-là."

Le coach allemand a ensuite parlé des supporters, qui ont décidé de boycotter la rencontre suite à l'heure du coup d'envoi. Comme souvent, il l'a fait sur le ton de l'humour. "Les fans ? Vous ne les avez pas vu ? C'est triste de ne pas les avoir eu aujourd'hui dans ce derby. Ils ont pris une décision difficile, mais je les comprend. J'espère qu'on pourra célèbrer avec eux lors du match contre Charleroi."