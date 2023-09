Brian Riemer savoure les trois points mais pointe un élément important à améliorer

Le Sporting s'est un peu fait peur mais s'impose finalement 1-3 sur le terrain d'Eupen.

Anderlecht quitte le Kehrweg avec les trois points et empoche sa cinquième victoire de la saison en championnat.

Toutefois, Brian Riemer aurait préféré voir ses troupes tuer le match plus rapidement : "Nous avons très bien commencé le match et nous avons eu beaucoup plus d'occasions. Nous avons bien contrôlé le match mais sans parvenir à concrétiser", a expliqué le Danois après la partie en conférence de presse.

Ce dernier n'a, en effet, pas apprécié le visage que son équipe a montré après l'égalisation des Pandas : "Après ce joli but d'Eupen, nous sommes devenus trop passifs et laissé le jeu trop ouvert. Il n'y a plus eu de mouvements et trop peu de joueurs voulaient le ballon. Mais après ces 20 minutes décevantes, nous nous sommes bien repris", explique Riemer.

"Nous devons encore concrétiser plus d'occasions être plus efficaces, c'est important et nous y travaillons. Je suis heureux de voir que les joueurs qui sont montés au jeu ont pu se montrer, et je suis également satisfait que nous ayons pu gagner de cette manière", ponctue l'entraîneur bruxellois.

Le Sporting accueillera Malines le week-end prochain, avant de se déplacer à Sclessin.