Un grand retour dans la sélection de Bruges pour affronter Bodo/Glimt, une mauvaise nouvelle aussi confirmée

Le Club de Bruges vient de dévoiler le groupe qui a décollé aujourd'hui pour Bodo/Glimt. Un retour majeur mais une nouvelle confirmée pour Ronny Deila.

Le Club de Bruges s'envole ce mercredi pour la Norvège et la ville de Bodo, afin de disputer son deuxième match de poules de Conference League.

En fin de matinée, les Blauw & Zwart ont annoncé la sélection de 21 joueurs convoquée pour cette rencontre. Un grand retour pour Ronny Deila : celui de Tajon Buchanan, sorti blessé contre La Gantoise début septembre. Bjorn Meijer est toujours absent, tout comme Antonio Nusa, Kyriani Sabbe.

Une mauvaise nouvelle confirmée cependant, l'absence d'Andreas Skov Olsen qui souffre d'une surcharge et qui doit souffler. A l'heure actuelle, on ne sait pas encore si le Danois sera présent dimanche sur la pelouse du Standard. Ces absences permettent les sélections de Homma et Barbera.