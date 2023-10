"Il ne me reste plus beaucoup d'options"

La Gantoise affronte le Maccabi Tel Aviv en Conference League. L'entraîneur Hein Vanhaezebrouck a tenu une conférence de presse et a parlé notamment des blessures chez les Buffalo's.

Depoitre, Nurio, Torunarigha et Cuypers ne sont pas encore rétablis et Gerkens est également incertain. "Je ne peux pas beaucoup faire tourner l'équipe car cela signifierait faire appel à quatre, cinq ou six autres joueurs. Demain, ce seront peut-être un ou deux joueurs différents. Il ne reste pas beaucoup d'options", a cité Gazet van Antwerpen.

Vanhaezebrouck avait anticipé les problèmes d'effectif. "Le fait que l'équipe ne soit peut-être pas suffisamment armée, c'est un choix que nous avons fait. Nous étions prévenus. Tout le monde, joueurs et staff également, veut jouer en Europe, et cela fait plusieurs années que nous y parvenons. C'est toujours un objectif que nous continuons de poursuivre : dans notre cas, même passer l'hiver, même si cela peut nous poser des problèmes après le Nouvel An."

Les Buffalos espèrent tout de même remporter leur première victoire dans les poules européennes cette saison.