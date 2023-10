Carl Hoefkens revient sur la lourde défaite de "son" Bruges au Standard la saison dernière

L'entraîneur du Standard le sait mieux que personne : quand on s'appelle le Club de Bruges, ce n'est jamais facile de venir jouer au Standard. Et encore moins lorsque Ronny Deila traîne dans les parages..

La rencontre de ce dimanche entre le Standard et le Club de Bruges sera suivie par tous. Le retour chahuté de Ronny Deila à Sclessin, mais aussi les retrouvailles entre Carl Hoefkens et Bruges. L'actuel entraîneur du Standard avait emmené les Blauw & Zwart en huitièmes de finale de Ligue des Champions, avant de prendre la porte.

"Je n’ai pas de volonté de prouver quoique ce soit. Il n’y a certainement pas d’esprit de revanche. Je suis l’entraîneur du Standard et je veux faire grandir cette équipe et retrouver la grandeur que le Standard a connu dans le passé."

La saison dernière, le Standard avait le don pour battre les ténors du championnat. Bruges, l'Antwerp, Anderlecht et d'autres sont lourdement tombés à Sclessin. Peut-on s'attendre à voir la même chose cette année ?

"Toutes les saisons sont différentes, on joue un football différent que le Standard l’année dernière. Il y a beaucoup de joueurs différents. Mais je sais que venir jouer au Standard et à Sclessin, ce n’est pas facile" a poursuivi le T1 en conférence de presse.

C'était d'ailleurs le Bruges d'Hoefkens qui en avait concédé trois à Sclessin. L'entraîneur du Standard se rappelle de cette rencontre difficile, malgré une large victoire en Coupe d'Europe quelques jours auparavant.

"La saison passée, on était trop arrogants en arrivant au Standard. On avait battu Porto 0-4 le mercredi c’était trop simple dans nos têtes, le Standard en avait bien profité. Je me souviens que pour Bruges, c’est toujours difficile de venir à Sclessin."