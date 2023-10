Isaac Hayden évoque son rôle capital dans l'effectif du Standard

Isaac Hayden est déjà la touche d'expérience dont le Standard avait besoin. Ce dimanche, le milieu de terrain va disputer son premier choc à Sclessin, contre le Club de Bruges.

Après sa première à domicile contre Westerlo, Isaac Hayden va vivre son premier gros choc sur la pelouse de Sclessin, ce dimanche contre le FC Bruges. En conférence de presse, le milieu de terrain anglais a préfacé cette rencontre.

« Mes coéquipiers m’ont beaucoup parlé du match, notamment avec l’ancien entraîneur. Je m’attends à une atmosphère chaude. Mais en tant que joueurs, on doit rester concentrés sur notre match et pas sur ce qu’il se passe autour. Le principal est d’effectuer notre travail et prendre les trois points. Le classement est serré et gagner ce match sera important. »

Le joueur prêté par Newcastle est satisfait de ce qu'il voit des Rouches depuis le début de saison, mais il sait que l'équipe doit progresser, tant sur le plan footballistique que comptable, pour revenir dans le bon wagon.

« Depuis que je suis ici, contrôler le match est une chose que l’on fait bien. Ce sera une clé du match. Je sais que ce match peut procurer beaucoup d’émotions, mais il faut essayer de rester calme et jouer un match aussi normal que d’habitude. »

Tout juste arrivé, Isaac Hayden représente déjà la touche d'expérience dont le Standard avait besoin. Celui qui compte plus de 150 rencontres de Premier League doit guider ses jeunes coéquipiers et apprécie son rôle.

« Avec Steven, Moussa et moi, trois joueurs qui jouaient en Premier League, on sait ce qu’on doit apporter à l’équipe. Et c’est pour cela que le club nous a appelé. L’équipe a beaucoup de potentiel mais cela ne suffit pas. Il faut des leaders et des joueurs qui comprennent ce qu’il faut faire, pour aider les jeunes à se développer et devenir meilleurs. J’apprécie ce rôle. »