Comment un grand club belge a mis un stop à Andrea Pirlo

Andrea Pirlo est et restera une légende du football. Mais en tant qu'entraîneur, il sucite encore des doutes.

En attirant Mark van Bommel sur son banc il y a un an, l'Antwerp a frappé un gros coup avec un grand nom du football européen, malgré son echec à Wolfsburg. Mais le Bosuil aurait pu voir débarquer un autre grand monsieur avec Andrea Pirlo.

Son agent Omar Souidi confie : "Je l'ai proposé aux Anversois mais ils ont préféré Van Bommel". Pourtant, Souidi a noué au fil des années de fortes connections avec les dirigeants.

Des liens dont se défend le principal intéressé : "C'est ainsi que fonctionne le monde du football. Si vous connaissez des gens, vous avez une ouverture. Des amitiés se nouent à droite et à gauche. Ce n'est pas un crime. Ce n'est pas interdit". La preuve, l'Antwerp a su dire non à Souidi et donc à Pirlo. Avec succès au vu des résultats de Mark Van Bommel.