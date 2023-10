Alexis Flips a déjà reçu un message très clair de la part de Brian Riemer

Surprise samedi quand le onze est révélé : oui, Brian Riemer a opté pour un triangle plus offensif dans l'entrejeu... mais il alignait Mario Stroeykens en 10. Pas Alexis Flips, qui doit commencer à se poser des questions.

On a beaucoup parlé, à raison, du cas Maxime Dupé : arrivé pour être n°1, le gardien de but du RSC Anderlecht a vu débarquer Kasper Schmeichel dans ce qui ressemblait tout de même furieusement à de la concurrence déloyale. Mais un autre renfort annoncé comme titulaire important goûte au banc plus souvent qu'à son tour : Alexis Flips.

On le voyait comme le meneur de jeu "à l'Anderlechtoise" qui manquait au noyau depuis le départ de Lior Refaelov et la grave blessure de Yari Verschaeren. Au final, le Français a été exilé sur un flanc par Brian Riemer. Et quand ce dernier se décide à aligner un n°10, c'est... Mario Stroeykens qui a ses faveurs - pas même Thorgan Hazard, qui pouvait remplir ce rôle.

Stroeykens a les faveurs de Riemer

Une décision qui pouvait être liée avec second degré aux buts que marque systématiquement le gamin de Neerpede face à Malines : 4 en 3 matchs, désormais, contre les Sang & Or. "Oui, c'est une histoire extraordinaire", rigolait Brian Riemer. "Mais ce n'est pas la raison. C'était un choix tactique, et basé sur ce que je vois à l'entraînement de la part de Mario".

© photonews

Dans le jeu, Stroeykens n'a pas amené grand chose, cependant. Mais son but a convaincu, et le jeune de Neerpede travaille dur, ce qui plaît à Riemer. Flips aurait peut-être fait des ravages dans l'Anderlecht de Paul Van Himst, mis à l'honneur ce samedi ; dans le Sporting cynique et efficace de Brian Riemer, qui rappelle celui de René Weiler, il n'a pas encore trouvé sa place.

Le Danois a même envoyé un message clair à Alexis Flips en faisant rentrer... Kristian Arnstad plutôt que lui dans l'entrejeu. Les besogneux et les travailleurs ont une longueur d'avance. Et d'ici quelques mois, Yari Verschaeren reviendra. Nous écrivions récemment que les retours d'Ashimeru et Verschaeren pousseraient l'un ou l'autre Mauve vers la sortie dès janvier. Reste à voir lesquels, mais Flips a du boulot...