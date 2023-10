Ashimeru, Verschaeren : des retours en forme de casse-tête pour Riemer, et des départs à prévoir janvier

Surprise en conférence de presse ce vendredi : Brian Riemer a annoncé que Majeed Ashimeru pourrait revenir dans le mois, et Yari Verschaeren avant le Nouvel An. Une très bonne nouvelle... sauf pour la concurrence, déjà énorme.

La concurrence est énorme à Anderlecht, et Brian Riemer s'en félicite. Ce samedi contre Malines, il devra encore changer son 11 suite au retour de blessure de certains joueurs, et il en a un peu assez : "L'objectif est qu'un onze type se détache. Mais ça ne pourra être le cas qu'après la trêve. Avec un peu de chance, Thomas Delaney sera alors de retour et l'équipe sera au complet", déclare le Danois ce vendredi.

Mais Riemer révélera un peu plus tard qu'un certain Majeed Ashimeru fera également son retour un peu plus tard, probablement après la trêve. Le Ghanéen était titulaire lors de la... seule défaite du RSCA cette saison : le triangle Ashimeru-Arnstad-Diawara avait été catastrophique à l'Union Saint-Gilloise.

Ashimeru aura-t-il encore sa chance à Anderlecht ?

Mais ce serait aller vite en besogne de penser que s'il revient à son meilleur niveau, Majeed Ashimeru n'obtiendra pas au moins une chance de prouver qu'il peut intégrer la rotation dans l'entrejeu. La saison passée, "Magic Majeed" avait disputé 42 matchs, et était devenu un vrai pilier sous Riemer. Il ne sera donc pas à enterrer tout de suite.

S'il veut trouver son 11 au plus vite, le coach anderlechtois a également précisé que son entrejeu, par exemple, pouvait changer "selon que nous voulons un 8 plus ou moins offensif". Le volume de jeu et le côté "foufou" d'Ashimeru contrastent avec la discipline de Delaney et Rits, mais cela peut justement être intéressant s'il n'est pas associé à de fades Arnstad et Diawara.

Yari Verschaeren poussera-t-il Flips vers la sortie ?

Quant au retour anticipé, dès fin 2023 alors qu'on annonçait début 2024, de Yari Verschaeren, il est une très mauvaise nouvelle pour un homme : Alexis Flips. Déjà clairement un second choix depuis son arrivée, il ferait tout simplement double emploi avec Verschaeren, et pour cause - il était arrivé pour "le remplacer".

© photonews

Verschaeren ne redeviendra pas le joueur qu'il était la saison passée en un claquement de doigts, mais on connaît son importance pour le Sporting et pour Brian Riemer. Si ce dernier veut offrir du rythme à un meneur de jeu en doublure de Thorgan Hazard ou d'Anders Dreyer (en 10 ou sur l'aile), "The Kid" aura une sacrée longueur d'avance sur Flips, sauf si le Français se réveille.

C'est aussi une option : le talent de Flips est évident, et il recevra encore des opportunités dans les mois à venir de par son profil atypique. Alexis Flips peut donc encore convaincre Brian Riemer qu'il peut amener quelque chose. Car dans le cas contraire, un prêt en hiver pourrait être nécessaire. Et dans tous les cas, les retours d'Ashimeru et Verschaeren risquent de pousser l'un ou l'autre joueur à aller voir ailleurs....