Le but de Bokadi, une décision "ridicule" ? Le Département des Arbitres s'exprime !

Ce dimanche, le but de Merveille Bokadi a été validé, malgré une vérification du VAR. Pour Simon Mignolet, cette décision est une honte ; pas pour le Département arbitral.

Le but de Merveille Bokadi devait-il être validé ? Selon Simon Mignolet, certainement pas : "C'est trop ridicule pour être décrit. Si le pied dépasse le dernier défenseur, c'est hors-jeu", déclarait le gardien du Club de Bruges après la défaite brugeoise. Mais le Département Arbitral a tranché.

Dans son habituelle review du lundi, "Under Review", l'arbitrage belge a en effet confirmé que comme les deux lignes de hors-jeu tracées "se touchent", la distance n'est pas jugée suffisante pour refuser le but. L'avantage est laissé à l'attaque, et donc à Merveille Bokadi. La décision de Mr Lambrechts et par après du VAR sont validées par les dirigeants de notre arbitrage.

Pas de réponse, cependant, concernant une autre phase polémique, à savoir le carton rouge que Hans Vanaken réclamait également après coup pour Moussa Djenepo pour un tacle un peu sévère à l'encontre d'Andreas Skov Olsen.