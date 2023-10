Liège et Bruxelles règnent sur notre équipe de la dixième journée !

Le Standard a vaincu Bruges à domicile, tandis qu'Anderlecht et l'Union se sont offerts deux superbes succès pour dominer le championnat. On retrouve six joueurs de ces clubs dans notre équipe de la semaine.

Gardien

(Presque) infranchissable, Arnaud Bodart a sorti une prestation cinq étoiles contre le Club de Bruges. Attentif sur les frappes lointaines de Zinckernagel, Buchanan et Skov Olsen, réactif aussi à plus courte distance devant Vanaken, puis Nusa. Un petit but concédé via le poteau, mais une excellente prestation pour conserver l'avance liégeoise.

Défenseurs

Dominé, c’est défensivement que le Standard a sorti une grosse prestation pour s’en sortir face aux assauts brugeois. Première mention pour Bope Bokadi, symbole de toute une défense centrale qui fonctionne bien et premier buteur de la rencontre.

Une seconde pour Nathan Ngoy, qui a joué un match difficile avec une maturité rare et qui grandit à chaque titularisation avec le Standard. L’homme du match avec Arnaud Bodart et une évolution étincelante depuis le début de saison.

Sur les côtés, on retrouve deux anciens coéquipiers puisque ce sont Alessio Castro-Montes (Union, ex-Gand) et Matisse Samoise (Gand) qui se partagent les couloirs. L'ouvre-boîte de l'Union ce week-end a livré une nouvelle performance solide, avant de céder sa place à quinze minutes du terme. Un but aussi pour son ancien compère, important pour prendre un point contre le Racing Genk.

© photonews

Milieux de terrain

Le meilleur joueur d'Anderlecht depuis le début de saison a, une nouvelle fois, porté une grosse partie de la créativité offensive des Mauves contre Malines. Parmi les hommes du match contre le KVM, Théo Leoni figure une nouvelle fois dans cette équipe de la semaine.

Cela n'arrivera pas souvent cette saison, mais le médian de 23 ans est accompagné d'un joueur plus jeune au milieu. Avec son but et sa passe décisive, Arthur Vermeeren l'accompagne pour composer cet entrejeu.

Sur les ailes, on retrouve Andreas Skov Olsen, qui fut l'élément brugeois le plus dangereux sur la pelouse du Standard. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si c'est lui qui a inscrit le seul but des siens.

Sur le côté gauche, un joueur dont on ne parle pas souvent, qui ne marque pas souvent, mais qui fait beaucoup de bien à une équipe de Westerlo en difficulté : avec sa capacité de provocation et sa vitesse d'accélération, Yusuke Matsuo a fait beaucoup de mal à Courtrai et est impliqué dans le but campinois.

© photonews

Attaquants

Deux buteurs donc pour compléter ce 4-4-2. Dans les trois premiers buts de l'Union à Saint-Trond avec deux réalisations et une passe décisive, Gustaf Nilsson mérite amplement sa place dans cette équipe de la semaine. Le Suédois a parfaitement laissé souffler Mohamed Amoura, tout en étant déterminant pour les Unionistes.

Mais Gustaf Nilsson n'est pas le meilleur buteur de la semaine. Auteur d'un triplé, Kevin Denkey a offert la victoire au Cercle de Bruges contre OHL. Le Togolais est le meilleur buteur du championnat, avec 8 buts en 10 matchs.

Notre équipe de la semaine : Bodart - Castro-Montes, Ngoy, Bokadi, Samoise - Leoni, Vermeeren, Skov Olsen, Matsuo - Nilsson, Denkey.