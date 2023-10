Le Real fait une énorme annonce concernant un candidat au Ballon d'Or

Le Real Madrid compte sur l'arrivée de Kylian Mbappé. C'est ce qu'affirme José Manuel Otero, membre du conseil d'administration de la grande équipe espagnole présidée par Florentino Pérez.

Otero reconnaît que la conviction règne au sommet du Real Madrid selon laquelle Mbappé viendra de Paris Saint-Germain l'été prochain. L'attaquant de 24 ans arrive en fin de contrat et peut faire le pas gratuitement. L'été dernier, le Real Madrid a raté sa chance lorsque Mbappé a finalement renouvelé son contrat avec le champion français à la dernière minute. "Mbappé est encore un jeune homme et il a été submergé par l'argent au PSG", commence Otero chez Remontada Blanca. "Il a été sous pression de l'émir du Qatar et même de Macron. À l'époque, il a fait un choix. Si vous lui posez la question aujourd'hui et qu'il est honnête, Mbappé dira aussi qu'il regrette ce choix. Il aurait déjà pu être heureux à Madrid."

Selon le dirigeant, Florentino Pérez ne reproche pas grand-chose à l'attaquant. "Florentino n'a pas mal pris cela. Il a compris la réaction du joueur et a laissé la porte ouverte. Zidane est venu quand il avait 29 ans, Mbappé viendra quand il en aura 25. Il a encore de nombreuses années devant lui avec nous."

Pour le Real Madrid, l'option d'acheter Mbappé à Paris Saint-Germain l'été dernier n'était pas envisageable. "Le montant que nous devions payer pour Mbappé était incroyable. C'est pourquoi il n'était pas logique de le recruter maintenant, même si nous avions besoin de quelqu'un pour remplacer Benzema. Je suis maintenant convaincu qu'il fera le saut gratuitement. Mbappé est né pour jouer pour le Real."