"Wilfried Kanga ? Il a un profil à la Lukaku"

Wilfried Kanga commence à prendre ses marques à la pointe de l'attaque du Standard. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça déménage.

Le match contre le Club de Bruges l'a montré : au sein d'un Standard qui n'hésite pas à jouer directement vers l'avant quitte à abuser de longs ballons, Wilfried Kanga peut être l'attaquant parfait pour faire reculer une défense, garder le ballon dos au but et attendre que ses partenaires remontent.

En grande forme face aux Brugeois, il a été passé à la loupe par Alex Teklak pour Eleven : "C'est un joueur d'appui. Ce sont des profils comme ça, un peu à la Romelu Lukaku, sur lesquels les joueurs plus mobiles peuvent s'appuyer. Ils ont quelqu'un qui peut leur garder un ballon, faire jouer les autres".

Un profil intéressant, d'autant que l'Ivoirien n'est pas maladroit face au but avec trois réalisations en huit matchs : "C'est un attaquant puissant, qui est fort dos au but. Il est capable de déséquilibrer une défense et de retourner un adversaire en utilisant son corps" poursuit Teklak. L'attaquant de 25 ans n'est que prêté par le Hertha Berlin.