Un Anversois est important pour Vermeeren, et ce n'est pas Van Bommel

Depuis quelques jours, Vermeeren est au centre de toutes les discussions autour de l'équipe nationale.

Gill Swerts, le tout nouveau sélectionneur des Espoirs belges, a finalement dû laisser partir Arthur Vermeeren. Vermeeren, le milieu de terrain du Royal Antwerp FC, a été appelé par l'entraîneur national Domenico Tedesco après la blessure de Leandro Trossard. Swerts fait les éloges deUn Vermeeren.

Swerts connaît Vermeeren depuis les catégories de jeunes à l'Antwerp. "Arthur est une éponge, il absorbe rapidement l'information et peut la mettre en pratique immédiatement. Quand vous avez quelqu'un comme Toby Alderweireld derrière vous à un si jeune âge, et que votre entraîneur était lui-même un milieu de terrain, vous progressez plus rapidement", cite Sporza Swerts.

On demande à Swerts si l'entraîneur principal Van Bommel a transmis ses qualités à Vermeeren. "Je ne le sais pas vraiment, car le venin que Van Bommel avait dans son jeu, Arthur l'avait déjà en lui. Ne vous laissez pas tromper par ce visage juvénile. Arthur est aussi un compétiteur", conclut Swerts.