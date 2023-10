🎥 Enfin ! Youri Tielemans retrouve le chemin des filets après une longue traversée du désert !

Aston Villa mène sur la pelouse de l'AZ, et c'est notamment grâce à Youri Tielemans. Le Diable Rouge a enfin brisé le signe indien et marqué après plus de 9 mois de panne sèche.

Youri Tielemans n'avait tout simplement pas encore marqué en 2023. Le joueur d'Aston Villa tient enfin son premier but depuis avoir quitté Leicester City : la dernière fois que Tielemans trouvait le chemin des filets, c'était en décembre 2022 ! Ce but permettait à Aston Villa de faire le break (0-2) sur la pelouse de l'AZ, ce qui a mis les Villans sur du velours vers une large victoire. La joie de Youri Tielemans était grande après des mois très compliqués ; alors que ses 45 minutes face à la Suède étaient plutôt encourageantes, on ne peut qu'espérer que le déclic soit enfin là. 🎥 | Le but de Tielemans face à l'AZ âš˝



Son premier sous les couleurs des Villans đź‘Śpic.twitter.com/3nzrfScGsl — Box To Box (@BoxToBoxBEL) October 26, 2023