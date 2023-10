Le Standard cherche encore le vrai Moussa Djenepo : défensivement aussi, le Malien doit progresser

Contre le Sporting d'Anderlecht, les deux (ou trois) buts concédés sont venus du côté gauche du Standard. Si Nathan Ngoy n'est pas vraiment à blâmer, Moussa Djenepo pourrait améliorer son travail défensif.

Malgré ses deux buts concédés contre le Sporting d'Anderlecht dimanche dernier, le Standard possède l'une des meilleurs défenses de Jupiler Pro League. Les Rouches n'ont encaissé que onze buts, soit deux de moins que l'Union et Anderlecht, un de moins que le Club de Bruges et La Gantoise.

Pourtant, dans le Clasico, la défense liégeoise a pris l'eau pendant la première demi-heure. Si les échanges permanents entre Anders Dreyer et Thorgan Hazard n'ont pas facilité la tâche de l'arrière-garde du Standard, le côté gauche aurait pu bien mieux faire.

© photonews

On cherche encore le vrai Moussa Djenepo

Sur le côté droit, Gilles Dewaele a, un temps, revendiqué la place de titulaire de Marlon Fossey. Mais c'est bien l'Américain qui semble avoir remporté la bataille et qui peut désormais enchaîner.

A gauche, la place semble promise à Moussa Djenepo depuis le départ surprise d'Aron Donnum. Mais si le Malien se cherche encore offensivement et force parfois trop ses actions, son travail défensif est aussi à revoir.

D'habitude, l'ancien de Southampton évolue un cran plus haut, ce qui lui permet de ne pas trop travailler en perte de balle. De l'autre côté, son homologue Marlon Fossey est un profil plus défensif et redescend donc davantage, pour fermer les espaces. Ce qui permet à Djenepo de pouvoir rester un cran plus haut.

© photonews

Si Djenepo est donc autorisé à ne pas le faire "de trop", la recrue estivale du Standard ne le fait, pour le moment, pas assez. Trop souvent depuis le début de la saison, et encore plus contre Anderlecht, son dos est libre et Nathan Ngoy se retrouve en infériorité numérique dans sa zone.

Souvent aidé par Zinho Vanheusden, le jeune défenseur et buteur pour la première fois dans le Clasico n'a pas assisté à la meilleure rencontre de son capitaine, qui se trompe notamment sur l'ouverture du score de Kasper Dolberg.

Cette défense du Standard fonctionne plutôt très bien et demeure un véritable point fort. Cependant, Moussa Djenepo va devoir mieux prêter mainforte à Nathan Ngoy (ou Kostas Laifis?) et ne pas trop oublier ce qui se passe dans son dos. L'assise défensive du Standard est en jeu.