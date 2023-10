Quand Noa Lang fait de l'ombre à..Jérémy Doku

Noa Lang se faisait déjà remarquer par ses dribbles dans le championnat belge. Il en va de même en Coupe d'Europe.

Si Manchester City a payé 60 millions pour Jérémy Doku, c'est avant tout pour sa vitesse et sa capacité à éliminer son défenseur en un contre un. La greffe prend même plus vite que prévu puisque Doku s'est imposé comme titulaire dès ses premiers matchs.

En Ligue des Champions aussi, l'ancien de Neerpede fait parler son accélération. Alors que son match aux Young Boys Berne n'était que sa première dans le onze de base en C1 (il était monté avant la mi-temps contre l'Etolie Rouge de Belgrade et à un quart d'heure du terme à Leipzig), Doku figure déjà parmi les meilleurs dribbleurs de la compétition avec 11 dribbles réussis.

A ses côtés figurent des joueurs comme Khvicha Kvaratskhelia, Joao Mario ou Leroy Sané. Il n'est devancé que par un certain Noa Lang, qui en compte 13. Mais on remarquera que Doku possède un plus haut pourcentage de réussite et une moyenne de dribbles plus elevée par match.