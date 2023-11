Marco Kana revient sur sa décision de quitter Anderlecht cette saison : "Une période difficile"

Marco Kana a été prêté par Anderlecht cet été à Courtrai pour progresser. Et c'est exactement ce qu'il essaye de faire sous Glen De Boeck. Le jeune joueur de 21 ans a même évolué en tant que défenseur gauche.

Glen De Boeck joue avec une défense à trois et dans celle-ci, Kana est devenu le joueur positionné à gauche. Grâce à ses qualités footballistiques, il compte aussi sur lui pour amorcer les phases offensives. "C'est en effet la première fois que je joue là", sourit Kana, signe qu'il ne s'en soucie pas.

"L'entraîneur m'aide.. Il sait que je suis un milieu de terrain, mais je suis prêt à jouer à cette position-là. Cela fera de moi un meilleur joueur et je pourrai aider l'équipe. Je joue plus bas, mais j'essaie de m'adapter. Pour moi, il est important de bien jouer et de jouer beaucoup. L'entraîneur me l'a également expliqué", a déclaré Kana.

A Anderlecht, ce n'était pas facile de jouer une fois et de ne plus jouer pendant des mois

Car l'intention est toujours de retourner à Anderlecht, ou de franchir une nouvelle étape. "Je savais que cette saison serait importante pour moi. Je dois apprendre à digérer une succession de matchs. A Anderlecht, ce n'était pas facile de jouer une fois et de ne plus jouer pendant des mois."

C'est peut-être aussi la raison pour laquelle il a souvent été blessé. "Jouer beaucoup permet non seulement de s'améliorer, mais aussi d'être plus en forme. À Anderlecht, j'étais encore jeune et je jouais avec des hommes. Je ne pouvais pas non plus jouer d'une semaine à l'autre. C'est difficile à l'époque."

Kana doit aider Courtrai à rester en D1A ; il pense que les Kerels ont suffisamment de qualités pour y parvenir. "Nous pouvons encore faire beaucoup de progrès. L'accent est mis sur le bloc défensif, mais nous avons beaucoup de bons joueurs. Sur le terrain, nous pouvons encore progresser", a-t-il assuré.