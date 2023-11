Un nouveau casse-tête dans la défense des Diables pour Domenico Tedesco ?

Domenico Tedesco dévoilera ce vendredi sa sélection pour les deux prochaines rencontres des Diables Rouges - face à la Serbie et l'Azerbaidjan.

Arrivé dans les premiers mois de l'année 2023, Domenico Tedesco a déjà eu de grandes problématiques à gérer chez les Diables Rouges. L'intégration de nouveaux jeunes, la mise à l'écart de certains anciens (Mertens, Witsel), les retraites internationales (Hazard, Mignolet, Alderweireld,...), et bien sûr la saga Thibaut Courtois.

L'un des plus grands défis pour l'Italo-Allemand, c'est aussi la défense. Cette dernière ne rassure toujours pas, comme on a pu le voir lors des récentes rencontres contre l'Autriche, la mi-temps face à la Suède, ou même en Azerbaidjan. Si les postes de latéraux (disons plutôt pistons) ne posent en réalité plus vraiment question au vu du manque de concurrence, ceux en défense centrale ont de quoi interroger.

Alors que la défense des Diables a souvent été critiquée pour son veillissement et son manque de renouvellement, ce sont récemment ses prestations qui ont été passées au crible. Wout Faes, très loin d'être impérial lors des dernières rencontres, en a d'ailleurs pris pour son grade.

Un autre Diable qui a récemment été critiqué, c'est Jan Vertonghen. Fautif sur le but encaissé à domicile face à la Suède, ses récentes déclarations quant au futur de sa carrière a eu comme effet de nous rappeler qu'il devra tôt ou tard être remplacé.

Blessé face au Cercle de Bruges, le capitaine du RSC Anderlecht ne souffre finalement pas d'os cassé ou de lésion ligamentaire. S'il pourrait même être retapé pour le match de ce dimanche face à La Gantoise, sa présence (ou sa participation) avec les Diables est incertaine.

Qui, alors, pour le remplacer à gauche de la défense ? Il faut dire que les prétendants ne font pas légion : Debast, Vanheusden et Al-Dakhil évoluent d'habitude à droite, tandis que voir Kabasele ou même Bornauw de retour chez les Diables serait très surprenant.

© photonews

Une constatation qui explique pourquoi Sterke Jan est encore aujourd'hui indispensable aux Diables Rouges. Mais les soucis ne s'arrêtent pas là pour Tedesco.

Car aux côtés de Vertonghen, encore un peu plus à gauche, évolue un certain Arthur Theate. Devenu titulaire indiscutable depuis l'arrivée de Domenico Tedesco, il a solutionné le problème quant à l'absence quasi-complète de latéral gauche de qualité.

Seulement, voilà. Theate est critiqué depuis quelques semaines en club et n'est plus dans le 11 de base au Stade Rennais. Si cela ne devrait pas poser de problème à court terme, le manque de rythme pourrait impacter sur son niveau de confiance et de performance. Assurément, rien de très rassurant...

Tedesco devrait donc peut-être bricoler lors de ces deux rencontres, ou plus tard. Tester des défenseurs à gauche, en sélectionner de nouveaux, voire changer de système ?

Dans un sens, cela ne peut être que positif. Cela lui permettra d'être conscient des solutions qui s'offrent à lui, en perspective de l'Euro 2024.