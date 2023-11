Anderlecht reste dans le haut du classement, même après 13 journées. L'équipe bruxelloise est deuxième avec 27 points, à quatre points du leader, l'Union.

Mario Stroeykens est un joueur qui a de plus en plus l'occasion de faire ses preuves avec Anderlecht cette saison. Et il est en pleine forme : il a marqué trois buts lors de ses quatre derniers matchs et délivré une passe décisive. Pourtant, Franky Van der Elst n'est pas forcément emballé par ce qu'il apporte.

"Dans le passé, il n'a pas toujours été convaincant. Quand on pense à Stroeykens, à quoi pense-t-on ? Vitesse, dribbles, force de frappe ? Il n'y a aucun aspect du football dans lequel il excelle vraiment. Ce n'est pas une critique, on peut aller loin en étant bon dans toutes les facettes du jeu", a déclaré l'ancien joueur du FC Bruges à Het Nieuwsblad.

"Ce n'est pas un talent exceptionnel, mais c'est un bon jeune joueur qui peut jouer dans une équipe comme celle-ci et marquer des buts de temps en temps. Et quand vous pouvez jouer près de Dolberg, Dreyer et Hazard, que vous vous entraînez avec eux tous les jours, vous devez vous améliorer. Il y a des progrès, mais il doit encore continuer sur cette voie", a-t-il ajouté.