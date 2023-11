Nouvel international malgache, un ancien Virtonnais étonne : "Je suis blanc, comment ça va se passer ?"

Après le match contre le F91 Dudelange, le milieu de terrain hesperangeois, Clément Couturier, s'apprête à rejoindre l'équipe nationale de Madagascar pour les éliminatoires de la Coupe du Monde.

Au-delà de ses qualités de joueur, l'invitation semble être liée aux origines malgaches de sa femme. Cependant, Clément explique que cela n'a pas directement trait à leur mariage. Le joueur s'est confié au journal Le Quotidien.

La proposition de représenter Madagascar lui a été faite par Justin Randriantsoaray du Swift, un processus qui a pris plusieurs mois. Initialement incertain, Clément a finalement découvert qu'il avait un ancêtre malgache en explorant son arbre généalogique. Malgré les interrogations sur son lien avec Madagascar en raison de sa naissance à Chaumont, en Haute-Marne, Clément se prépare à devenir une curiosité.

"J'ai dit dit aux gens de la fédération : je suis blanc, comment ça va se passer ? On m’a dit de ne pas m’inquiéter. Moi-même, je n’ai jamais été à Madagascar, mais cela n’arrivera qu’en mars si je suis rappelé. Là, on va jouer au Ghana puis au Maroc (NDLR : contre le Tchad). Je suis curieux de ce qui m’attend. À moi de m’adapter. Je dois quand même remercier Sylvio, il m’a déjà bien aidé en m’indiquant qu’il me faudrait un vaccin contre la fièvre jaune. J’ai eu un rendez-vous en urgence. Sans lui, j’aurais pu connaître quelques complications (il rit)."

Bien que Clément avoue que l'ensemble de cette situation lui semble irréel, il reconnaît avoir évolué aux côtés de plusieurs joueurs de l'équipe malgache au cours de sa carrière. Avec des matchs à venir contre le Ghana et le Maroc, Clément, bien que curieux, s'interroge sur ce qui l'attend en tant que nouveau venu dans l'équipe. Il remercie Sylvio Ouassiero, joueur du F91 Dudelange, pour son assistance pratique concernant les vaccinations nécessaires.

Ce nouvel épisode international s'ajoute aux moments inattendus de la carrière de Clément, notamment une finale de Coupe de France avec Les Herbiers et une phase de groupes de l'Europa League avec le F91 Dudelange. Désormais, l'objectif est la qualification pour la Coupe du Monde 2026 avec les Barea, où Clément voit son rôle comme celui d'un joueur de devoir et d'expérience dans un groupe qui s'annonce outsider.