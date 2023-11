Gros problème en vue pour un concurrent au titre de Pro League ?

La Gantoise est en bonne position pour jouer le titre de Pro League cette saison. Les Gantois sont 3e, à un point du RSC Anderlecht.

Néanmoins, un problème de taille pourrait se dresser sur la route d'Hein Vanhaezebrouck : la Coupe d'Afrique des Nations, mais aussi la Coupe d'Asie.

La Gantoise compte en effet de très nombreux joueurs dans son noyau représentant des nations des continents africain et asiatique. Ce qui risque de priver La Gantoise de joueurs importants lors de matchs qui le sont tout autant en janvier prochain.

"Je pense que La Gantoise pourrait (durant cette période) manquer de 6 à 8 joueurs. Ils ne peuvent pas compenser cela avec leurs jeunes", a déclaré l'ancien joueur professionnel Arnar Vidarsson sur le plateau d'Extra Time.

"Vous voulez aller chercher des joueurs chez les Jong Gent ? Il n'y en aura plus ensuite. Il ne faut pas oublier que le passage des espoirs vers l'équipe première est le plus difficile. D'autant plus dans une équipe de haut niveau."

"A La Gantoise, les joueurs qui risquent de partir (en sélection) sont très importants. S'ils partent tous, les chances de remporter le titre sont réduites à néant."