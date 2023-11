Le Standard inquiète à nouveau : "La victoire contre Anderlecht a caché la situation"

Les choses se sont de nouveau gâtées au Standard. Après deux victoire face au Club de Bruges et Anderlecht, les Rouches ont concédé un match nul face à Malines avant de totalement sombrer à l'Antwerp (6-0).

Ce Standard-là est encore irrégulier, comme le prouvent les résultats en dents de scie depuis le début de la saison.

Une situation qui a de quoi interroger. Nicolas Frutos, ancien d'Anderlecht, s'est exprimé à ce sujet sur le plateau de La Tribune, émission de la RTBF.

"Le match contre Anderlecht a un peu caché la situation. Cette victoire à montré de l'envie plus que du jeu. On ne voit pas une équipe qui arrive à dominer. Le Standard est endormi et ne sait pas quand il va se réveiller. Mais, c'est inquiétant, il y a énormément d'actions où les joueurs ne savent pas où se placer et ne savent pas quoi faire."

Frutos a également l'impression que le coach Carl Hoefkens n'a pas la maîtrise totale de la situation actuellement. "Je suis étonné du discours de Carl Hoefkens qui dit, je m'en fous de contre qui on joue. Son équipe est incapable de jouer comme lui en a envie."