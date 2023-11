De "cas douteux" sous Martinez à titulaire indiscutable sous Tedesco : ce Diable Rouge est enfin devenu une valeur sûre

Dans le football, il y a parfois des choses qui n'ont pas vraiment de sens. Quand Yannick Carrasco excellait à l'Atlético de Madrid, il devait se battre pour sa place chez les Diables Rouges. Aujourd'hui, alors joueur d'Al-Shabab en Arabie Saoudite, il est devenu incontournable en équipe nationale.

Yannick Carrasco a disputé son 71e match international contre la Serbie et a même été nommé capitaine pour la première fois. A 30 ans, il était d'ailleurs le Diable Rouge le plus âgé sur le terrain.

Sous Roberto Martinez, il n'était quasiment jamais assuré d'être titulaire, étant essayé au poste de piston ou milieu gauche ; ou même en tant qu'ailier droit.

Mais depuis que Domenico Tedesco est arrivé à la tête de l'équipe nationale, il a quasiment démarré toutes les rencontres - ne montant au jeu qu'à une seule reprise, en octobre dernier face à l'Autriche.

Une évidence : le statut de Yannick Carrasco chez les Diables Rouges a changé

Carrasco est désormais l'un des premiers noms que Tedesco coche à l'heure de composer son 11. Une situation qui a enfin évolué pour l'ancien joueur de Monaco, qui a dû prendre son mal en patience pendant de nombreuses années.

Le système de Martinez était également plus contraignant pour Carrasco. Il a souvent été utilisé en que piston gauche, une position qui ne lui a jamais convenu.

Sous Tedesco, il doit également presser et réaliser du travail défensif, mais plus rarement depuis sa propre moitié de terrain. C'est aussi sous Diego Simeone qu'il a appris à se rendre utile défensivement.

Numéro 1 dans l'esprit de Domenico Tedesco

Sur l'aile gauche, Carrasco est désormais la solution privilégiée par son sélectionneur. Leandro Trossard, que l'on voyait pourtant successeur d'Eden Hazard, est passé second dans la hiérarchie pour ce poste.

On pourrait penser que le joueur d'Arsenal allait recevoir les faveurs de Tedesco, mais non. Il préfère aligner un joueur évoluant en Arabie Saoudite, mais avec une grosse expérience. Un choix fort, et surtout réfléchi.

Et Jérémy Doku, dans tout ça ? Eh bien, Domenico Tedesco décide plutôt de le faire glisser de le fare jouer en soutien de Romelu Lukaku. Pour que tout le monde y trouve son compte.