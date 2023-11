Nathan Ngoy repense à ses années Anderlechtoises : "Sympa de se retrouver en équipe nationale"

Un nouveau venu dans le noyau des espoirs : Nathan Ngoy. Il est d'ailleurs surprenant que le défenseur du Standard n'ait pas été sélectionné plus tôt, lui qui est l'un des meilleurs Rouches depuis le début de la saison.

Avant de terminer sa formation au Standard et d'entrer dans le monde professionnel, Nathan Ngoy est passé par les classes du Sporting d'Anderlecht, où il a évolué jusqu'en 2019. Au départ attaquant, Ngoy est replacé en défense par un certain Oleg Iatchouk, alors qu'il évoluait en U13.

"C'était lors d'un tournoi. Parce que j'ai bien défendu, il a voulu me tester à ce poste, et depuis les U13, je ne l'ai plus quitté. Au début, j'ai un peu râlé parce que je préférais jouer devant, mais j'y suis arrivé. On s'y habitue avec le temps."

Tout comme un certain Zeno Debast. "Zeno a joué au milieu de terrain et a également été testé en tant que défenseur. Ensuite, nous avons joué ensemble en défense centrale pendant plusieurs années. Et c'est drôle de penser que maintenant, nous sommes tous les deux à Tubize. Lui avec les Diables, moi chez les espoirs."

Une génération dorée à Anderlecht, parmi laquelle figuraient plusieurs noms très intéressants. "Nous avions Roméo Lavia, Johan Bakayoko, Kazeem Olaigbe, Anthony Descotte, Lucas Stassin... Nous avions une équipe solide. J'ai aussi joué avec Matazo, Sardella et d'autres. Et je les retrouve tous ici. Nous sommes partis d'en bas et à présent, nous sommes ensemble, ce qui est vraiment sympa" a déclaré l'arrière du Standard en conférence de presse.

Même si certains de ses anciens coéquipiers n'étaient pas très contents de son but salvateur dans le Clasico. "En plus, c'était mon premier but. C'était l'un des meilleurs moments de ma carrière jusqu'à présent. Ce sera aussi amusant pendant le deux autres Clasico prévus en décembre" a conclu Nathan Ngoy.