🎥 Le Standard prévoit un show spécial face à Genk !

Ce weekend, le Standard affrontera Genk et fêtera pour l'occasion ses 125 ans. Un anniversaire que le club veut célébrer par un show lumineux spécial.

Les grands matchs à domicile sont toujours l'occasion pour Sclessin de briller de mille feux, mais cette fois, ce ne sera pas - seulement - du fait du public embrasé du Standard : le club fêtera ses 125 ans, et la réception de Genk sera donc célébré comme il se doit.

Un show spécial sera mis en place : alors que la rencontre se tiendra non pas le dimanche comme c'est souvent le cas pour ce genre de choc, mais bien le samedi soir à 20h45, Sclessin s'illuminera. Un peu à l'image de ce qui avait pu se faire à Anderlecht récemment pour célébrer les 80 ans de Paul Van Himst, un jeu de son et lumières va être mis en place, et certaines images ont filtré. Découvrez-les ci-dessous :