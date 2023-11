Michy Batshuayi pourrait-il manquer l'Euro ? "D'autres le méritent plus que lui"

Michy Batshuayi est clairement le troisième choix de Domenico Tedesco en pointe. Pourrait-il dès lors ne pas se rendre à l'Euro 2024 ?

Michy Batshuayi n'a pas les faveurs de Domenico Tedesco. Le buteur de Fenerbahçe était absent des premières sélections du successeur de Roberto Martinez, lui qui était pourtant la doublure attitrée de Lukaku jusque là. Son bilan très honorable sous le maillot des Diables Rouges (53 matchs, 27 buts) n'avait pas suffi à convaincre Tedesco.

Depuis, Batshuayi a fait son retour en sélection, mais est monté au jeu à 3 reprises seulement, pour 5 matchs passés en intégralité sur le banc. Même face à la Serbie, match lors duquel Tedesco a fait tourner intensivement, il n'a pas obtenu plus d'une grosse vingtaine de minutes. Bref : si apprécié du public qu'il soit, Michy n'est pas incontournable dans l'esprit du sélectionneur.

Batshuayi laissé de côté par Tedesco ?

Pour Franky Van der Elst, qui a analysé son cas dans le Nieuwsblad, son absence en juin est envisageable. "Je trouve qu'il le mérite moins que d'autres. Je n'aurais jamais dit ça il y a un an. Mais s'il ne marque pas, qu'il est dans une mauvaise passe au Fenerbahçe (6 matchs seulement en championnat pour aucun but, nda)... Tedesco veut jouer avec du pressing, de la profondeur, de l'agressivité, et Batshuayi n'a rien de tout ça".

Avec Lois Openda en doublure de Lukaku et même des garçons comme Trossard ou De Ketelaere pour éventuellement jouer en 9, Michy Batshuayi semble en effet offrir peu aux Diables actuellement. "Je crois qu'Openda aura plus de chances de jouer et de marquer à l'Euro. Ce qu'il réussit en club finira par se traduire en sélection", conclut quant à lui René Vandereycken dans le Nieuwsblad.