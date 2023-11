Debast prêt à aller jouer le titre en Bundesliga ?

Un grand club allemand, qui court après le titre de champion depuis plusieurs années, aimerait s'attacher les services de Debast, le défenseur du Sporting d'Anderlecht.

La période des transferts hivernaux approche, ce qui fait craindre à nouveau à RSC Anderlecht le départ de certains éléments clés. C'est également le cas pour Zeno Debast, qui a attiré l'attention de plusieurs clubs.

Le jeune international belge de vingt ans était déjà très courtisé l'été dernier et avait été lié à des clubs tels que Naples et le PSV. Cependant, Debast a choisi de rester et a désormais l'embarras du choix parmi les clubs intéressés. Eintracht Frankfurt et Newcastle ont été mentionnés, tandis que selon Der Westen, le Borussia Dortmund a également montré de l'intérêt. Le club allemand, avec Hummels, Schlotterbeck et Süle, possède déjà plusieurs bons défenseurs, mais cherche à renforcer défensivement son effectif en janvier. Il envisage notamment Debast comme une option pour un renfort en défense centrale.

Cependant, le jeune international belge n'est pas la seule option. Trevoh Chalobah de Chelsea est également évoqué. Le club allemand devra ouvrir grand son portefeuille. Debast devrait en effet rapporter à Anderlecht au moins quinze millions d'euros.