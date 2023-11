Le "petit miracle" de Romelu Lukaku qui a tout changé pour Jérémy Doku à Anderlecht

Romelu Lukaku a prouvé à de nombreuses reprises son attachement pour Anderlecht. Il a notamment aidé son ancien club à voir évoluer Jérémy Doku au Lotto Park.

Aujourd'hui, sur le coup de 13h30, Manchester City reçoit Liverpool pour un choc très attendu en Angleterre. Un match spécial pour Jérémy Doku, très proche de rejoindre les Reds avant de passer professionnel à Anderlecht. Sporza est revenu sur ce flirt.

Le média néerlandophone rappelle que Liverpool a bénéficié de la priorité pour négocier avec le jeune Jérémy Doku suite à une clause dans le contrat de Lazar Markovic, prêté par les Reds. Le club ne s'en est pas privé, faisant intervenir Jürgen Klopp, Simon Mignolet, Sadio Mané et même Mohamed Salah qui lui remet un maillot dédicacé.

Plus que cela, la famille repart d'Angleterre avec une alléchante proposition de contrat : "Ils avaient peur parce que nous parlions toujours de Chelsea, qui est en fait le nom de notre plus jeune fille" se marre David Doku, le père de Jérémy.

Quand Romelu Lukaku convainc Jérémy Doku de rester à Anderlecht

Face à cela, Anderlecht apparaît bien démuni. Chez les Mauves, on comprend vite qu'il faudra "un petit miracle" pour que les supporters puissent voir à l'oeuvre le phénomène de Neerpede. C'est alors que Romelu Lukaku entre en scène. Alerté de la situation par Jean Kindermans, il se propose d'appeler la famille Doku.

Kindermans a une autre idée et lui propose d'enregistrer une vidéo et de la montrer ensuite à la famille. Big Rom s'exécute, rappelant l'importance de d'abord faire ses débuts professionnels et de finir ses études, soutenant que les grands clubs anglais seront toujours là. Une vidéo qui, de l'avis de beaucoup, a changé les choses. Pas sûr que cela plaise à Jürgen Klopp qui verra aujourd'hui Doku dans le camp d'en face.