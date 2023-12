📷 Groupe de la mort pour les Diables, diffusion en direct : tout ce qu'il faut savoir sur le tirage au sort de l'Euro 2024

Le tirage au sort des groupes de l'Euro 2024 aura lieu samedi soir à Hambourg. Voici tout ce qu'il faut savoir.

Suspense jusqu'à 18h ce soir où le tirage au sort des différents groupes de l'Euro 2024 aura lieu à Hambourg. Parmi les têtes de série, on retrouve les Diables Rouges.

Avec ce statut, la Belgique est déjà certaine d'éviter des cadors comme l'Allemagne, la France, le Portugal, l'Espagne et l'Angleterre. Mais d'autres gros morceaux peuvent attendre les Diables.

Un groupe de la mort avec Pays-Bas, Italie, Danemark

En effet, dans les autres pots, on retrouve des équipes comme le Danemark, la Turquie et la Hongrie (pot 2) mais aussi les Pays-Bas et la Croatie (pot 3) ou encore l'Italie et la Serbie (pot 4).

Des équipes que les Belges voudront certainement éviter. Trois équipes doivent encore être ajoutées au pot 4 via les barrages.

Une formule identique à l'Euro 2021

Réparties dans six groupes, les 24 équipes vont batailler pour se qualifier en huitièmes de finale. Seuls les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleurs troisièmes verront la phase à élimination directe.

A savoir que les équipes qui décrocheront la première place des groupes B, C, E et F joueront les meilleurs troisièmes.

Diffusion en direct sur la RTBF

Le tirage au sort de l'Euro 2024 sera à suivre dès 17h50 sur La Une mais également sur le site internet de l'UEFA. Tous les groupes seront également à retrouver sur Walfoot.