Service minimum pour l'Antwerp

Un petit but qui rapporte trois points: l'Antwerp dompte OHL (1-0) et grimpe provisoirement dans le top 4 de la Pro League.

Après la défaite contre le Shakhtar en Ligue des Champions et le partage de la semaine dernière à Saint-Trond, l'Antwerp devait se relancer, samedi soir, devant son public contre OHL.

Les Anversois n'ont pas livré un grand match, mais ils ont su se montrer efficaces. Au bout d'une première période pas très spectaculaire, Michel-Ange Balikkisha a ouvert le score et ça a suffi. En seconde période, les filets ont encore tremblé deux fois, mais les buts d'Ekkelenkamp (d'une superbe talonnade) pour l'Antwerp et de Brunes pour OHL ont été annulés pour des positions de hors-jeu.

C'est donc l'Antwerp qui s'impose par le plus petit écart et qui en profite pour grimper dans le top 4 avec 27 points, en attendant les résultats du Cercle (25 points) à l'Union et de Genk (24) contre La Gantoise. OHL, en revanche, n'a toujours pas pris le moindre point depuis l'arrivée d'Oscar Garcia et pointe à la 14e place avec 12 points.