Arthur Theate a tapé dans l'œil d'un grand d'Italie et pourrait rejoindre un autre Diable Rouge !

Pour sa deuxième saison au Stade Rennais, Arthur Theate n'a pas vécu un début d'exercice des plus faciles. Titulaire indiscutable en début de championnat, le Diable Rouge avait été écarté pendant trois rencontres en raison de tensions avec son entraîneur, Bruno Génésio.

Désormais, le coach français a quitté la Bretagne et l'ancien défenseur central d'Ostende a retrouvé sa place de titulaire. Cependant, Theate est sorti blessé contre l'OM le week-end dernier et devra observer un léger repos.

Celui qui a commencé le football à Melen avant de rejoindre les classes du Standard a connu une évolution fulgurante. Après une première saison réussie à Ostende, il a rejoint Bologne le temps de douze mois, puis le football européen et le Stade Rennais deux ans seulement après son arrivée dans le monde professionnel.

À présent, Arthur Theate pourrait passer un nouveau cap et rejoindre une équipe qui se bat pour remporter des trophées, notamment européens. Selon les informations du journaliste Daniele Longo dans le podcast "La Soffiata", il serait, en effet, sur les tablettes... de l'AS Rome, d'un certain José Mourinho. L'arrière central de 23 ans pourrait donc rejoindre un autre Diable Rouge, Romelu Lukaku, mais aussi Mile Svilar.

Roma will hold talks with the agent of Rennes' Arthur Theate (23) in the next few days, reports @86_longo.https://t.co/FpPrD5iGJL