Cyril Ngonge, une trajectoire à la Openda pour s'imposer dans l'ombre de Lukaku en Serie A

Le but du weekend nous vient de Serie A, et il a été inscrit par un Belge. Une belle occasion de s'intéresser à Cyril Ngonge, qui a quitté la Belgique pour mieux s'imposer à l'étranger.

Comme s'il devait frapper plus fort que les autres pour faire parler de lui en Belgique : deux ans après avoir inscrit l'un des buts de l'année avec une reprise en coup du scorpion, Cyril Ngonge (23 ans) a ressorti le couvert ce weekend.

[Eredivisie]



🦂 Auteur de l'ouverture du score face à l'AZ, Cyril Ngonge (FC Groningen) a surement inscrit l'un des buts de l'année sur ce magnifique coup du scorpion dans la lucarne.





L'attaquant de l'Hellas Vérone a inscrit le but du 2-2 d'une superbe bicyclette contre l'Udinese. C'est ensuite lui que l'on retrouve à l'assist sur l'égalisation de l'ancien louvaniste Thomas Henry dans le temps additionnel (3-3).

Cyril Ngonge BICYCLE KICK GOAL contre Udinese

Depuis son fameux coup du scorpion, Ngonge a étoffé son statut, tout en marquant quelques buts venus de nulle part pour que le football belge ne l'oublie pas. Une piqure de rappel qui vous est offerte par le meilleur attaquant belge de Serie A derrière Romelu Lukaku.

Si le nom de Cyril Ngonge n'est que peu évoqué dans le pays qui l'a vu grandir jusqu'à ses 20 ans, c'est avant tout parce que son historique en Pro Leagu se limite à deux titularisations au sein du Club de Bruges d'Ivan Leko. Cela remonte à 2018. A l'époque, il se partage avec un certain Loïs Openda les miettes laissées par Emmanuel Dennis, Wesley Moraes et les autres stars de l'attaque brugeoise.

L'éclosion, loin du Club de Bruges

Comme son compère de la génération 2000, le salut d'Ngonge passera par un départ du Club, après avoir pourtant fait figure de porte-drapeau de la jeunesse brugeoise. Le natif d'Uccle figurait par exemple dans l'équipe de Youth League 2018/2019 dirigée par Rik De Mil avec deux victoires contre les jeunes de l'Atletico Madrid à la clé. Au sein d'un onze qui renseignait également des garçons comme Charles De Ketelaere, Maxim De Cuyper ou Noah Fadiga, son bilan renseigne 4 buts en 5 matchs.

Mais Ivan Leko et son successeur Philippe Clément ne lui réservent pas une place aussi importante dans l'équipe dans l'équipe qu'à un De Ketelaere rapidement élevé au rang de trésor du centre de formation. Comme De Cuyper, cela passe par un prêt. Pas à Westerlo, mais bien chez les U21 du PSV.

A défaut de lui ouvrir définitivement les portes de l'équipe A dans un scénario à la De Cuyper, ses bonnes prestations en deuxième division néerlandaise (7 buts et 3 assists) l'ont fait connaître aux Pays-Bas. Il quitte ainsi définitivement Bruges pour signer à Waalwijk, en Eredivisie, à la toute fin de l'été 2020.

Chez nos voisins, le fils de Michel Ngonge (attaquant de Seraing et La Louvière dans les nineties) confirme sa facilité balle au pied sur le côté droit à l'échelon supérieur et rejoint ensuite le FC Groningen. 10 buts et 3 assists en 42 matchs plus tard, c'est l'Italie qui sonne à sa porte. En janvier 2023, le gaucher rejoint le Hellas Verone.

Encore le sauveur de l'Hellas Vérone ?

Il s'y signale directement en plantant deux buts lors de ses deux premières titularisations. Mais une blessure à la cheville le fait sortir du onze de base. Il doit alors attendre la fin de saison pour retrouver une place de titulaire au sein d'une équipe qui ne se sauvera que de toute justesse...grâce à un doublé de vous savez qui en barrage contre la Spezia.

Cette saison, débarrassé de ses problèmes physiques, Ngonge montre qu'il n'est pas impossible de s'imposer dans une Serie A réputée toujours aussi défensive lorsque l'on vient de la flamboyante Eredivisie. Son compteur affiche déjà 4 buts et 2 assists. Une belle performance pour quelqu'un qui évolue dans une équipe à nouveau mal embarquée en bas de tableau.