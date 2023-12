Les fins de match de Genk sont toujours à suspense, mais pas toujours positives pour les Limbourgeois

En Jupiler Pro League, Genk a laissé filer des points ce dimanche. A la 99e minute, les Limbourgeois ont finalement encaissé le but de l'égalisation 2-2 face aux Buffalos. Genk aurait-il un problème avec les buts en fin de match ?

Tuur Rommens a été le premier joueur à infliger cette saison une déception tardive au KRC Genk en Jupiler Pro League. Contre Westerlo, lors de la 9e journée, Genk menait 3-1 à domicile vers l'heure de jeu, mais les visiteurs ont marqué deux fois par l'intermédiaire de Lucas Stassin et Tuur Rommens. Ce dernier a marqué à la 88e minute à la Cegeka Arena.

Une journée plus tard, c'était à nouveau le cas en fin de partie. Avec un but d'Andi Zeqiri, Genk se dirigeait vers une victoire à la KAA Gent Arena, mais Matisse Samoise a tout de même sauvé un point pour les Buffalos. L'égalisation est arrivée à la 84e minute. Ce n'est que lors de la 16e journée que Genk s'est fait surprendre en fin de match. Encore une fois, c'était contre La Gantoise. Une blessure de Tolu Arokodare a entraîné beaucoup de temps additionnel en Limbourg, dont a profité Gand. Avec sa hanche, Tarik Tissoudali a inscrit le but de l'égalisation 2-2.

6 points perdus, 5 gagnés en fin de match Cette saison, Genk a donc perdu 6 points en championnat dans les derniers instants des matchs. Actuellement, Genk occupe la septième place avec 25 points. Sur ces 25 points, Genk en a gagné 5 en fin de match.

Contre le RSC Anderlecht, Tolu Arokodare a marqué le but de l'égalisation 1-1 à la 97e minute. Le 3-3 contre le STVV a été possible grâce à un but de Joseph Paintsil à la 85e minute. Contre OHL, la victoire 3-1 est venue après un but de Bryan Heynen à la 90e minute et un but de Daniel Muñoz à la 95e minute.

Les dernières minutes des rencontres de Genk sont donc souvent déterminantes... dans un sens comme dans l'autre.