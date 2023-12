Lorin Parys montre les dents : "De 10 ans à une interdiction à vie"

Les incidents lors du match entre Anderlecht et Standard continuent de susciter des préoccupations. Les Rouches ont déjà infligé une sanction à leurs propres supporters en les privant d'accès au choc à venir ce dimanche contre les Mauves.

Cependant, cela ne semble pas être la fin de l'histoire. Le Standard devrait également faire face à une sanction de la Pro League et des discussions sont en cours concernant une période de "refroidissement" (temporaire). Lorin Parys, PDG de la Pro League, s'est exprimé à ce sujet dans les colonnes du Het Laatste Nieuws.

Selon Parys, il devrait être plus rapide et plus facile d'infliger des sanctions. "Nous avons déjà prononcé un total de 300 années d'interdiction de stade. Mais un risque de 0 % n'existe tout simplement pas, surtout lorsque l'on sait que les pétards ont désormais la taille d'un Labello et que les stewards ne peuvent effectuer que des fouilles superficielles."

Les lanceurs de fusées éclairantes sont particulièrement ciblés. "Les auteurs des tirs de fusées éclairantes d'hier soir recevront la sanction la plus sévère : une interdiction de stade de dix ans. Et s'ils sont déjà connus pour des faits antérieurs, ils seront bannis à vie.