Vers une décision inédite pour les prochains Clasico Anderlecht - Standard ?

La rencontre Anderlecht - Standard de ce jeudi en 8e de finale de la Coupe de Belgique a été le théâtre de tristes agissements de la part de supporters des deux camps.

Jets de fumigènes et de sièges. Visiblement, les rencontres entre Anderlecht et le Standard restent une occasion pour les fans de se faire remarquer, de la pire des manières comme cela s'est de nouveau déroulé ce jeudi soir.

Suite aux récents évènements, la décision des autorités et du Standard a été d'interdire les fans Rouches ce dimanche lors de la rencontre de championnat au Lotto Park.

Les matchs au Lotto Park sans les supporters du Standard ?

Une décision qui se veut donc ponctuelle, mais qui n'offre toujours pas de réponse globale à une question très importante en toile de fond : faut-il interdire les supporters visiteurs ?

Selon un article du Nieuwsblad, de plus en plus de voix s'élèvent pour que les Clasico entre Anderlecht - Standard se poursuivent sans supporters visiteurs. Comme en Eredivisie, lors des rencontres entre l'Ajax et le Feyenoord. Le Standard serait ouvert à cette proposition. Il serait ici question d'une période assez courte, de 2 ou 3 matchs.