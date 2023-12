La décision tombe pour Thorgan Hazard, plusieurs absents dans la sélection d'Anderlecht face au Standard

Thorgan Hazard était toujours incertain pour le Clasico. Il ne figure finalement pas dans le groupe de Brian Riemer.

Blessé depuis le déplacement à La Gantoise mi-novembre, Thorgan Hazard n'est toujours pas de la partie avec Anderlecht. Le Diable Rouge était incertain pour le Clasico de ce dimanche. Une décision devait être prise à l'issue de l'ultime entraînement avant la rencontre.

La sélection de Brian Riemer était donc fort attendue. Hazard n'y figure pas, ce qui montre que la blessure est un peu plus sérieuse que ce qui était initialement prévu. Alexis Flips n'est pas non plus convoqué, tout comme Moussa N'Diaye, Amadou Diwara ou Kristian Arnstad.

Pour le reste, pas de surprise dans le groupe mauve. Francis Amuzu est remis de sa pubalgie et figure parmi les noms convoqués pour affronter le Standard, comme pour le match de Coupe.