Anderlecht ne peut s'en prendre qu'à lui-même : "Ce n'était clairement pas suffisant"

Anderlecht n'est pas parvenu à prendre le meilleur sur le Standard ce dimanche. Les Mauve et Blanc ont partagé l'enjeu (2-2), en offrant une prestation très moyenne.

Anderlecht aurait sans douté rêvé de mieux ce dimanche. Les Bruxellois doivent se contenter d'un match nul face au Standard, après un match où le niveau proposé n'était clairement pas satisfaisant.

Ludwig Augustinsson, latéral du RSC Anderlecht, était d'ailleurs déçu du match réalisé par son équipe. "Aujourd'hui, ce n'était clairement pas suffisant. Nous sommes vraiment en colère sur nous-mêmes. Nous devons être durs envers nous-mêmes pour réussir à réaliser quelque chose."

Anderlecht s'est arrêté de jouer après le 1-0

Anderlecht a manqué de consistance dans son jeu. On a l'impression que les Mauves et Blancs n'ont pas joué à fond ce dimanche. Après avoir marqué le 1-0, le RSCA n'a presque plus joué...et le Standard en a profité pour marquer deux buts.

"Ce qu'il s'est passé entre le 1-0 et le 1-2 ? Je ne sais pas. Je ne sais pas expliquer exactement ce qu'il s'est passé. Nous devons nous regarder nous-mêmes individuellement, et se demander ce qui a manqué. Peut-être un manque d'intensité ou de force. Ce ne devrait pas être des excuses. C'était serré, mais nous devons faire mieux. Nous avons les qualités pour gagner ce match. Nous avons l'impression d'avoir perdu 2 points ce soir."