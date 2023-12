La Pro League dévoile déjà une partie du calendrier de la saison 2024-2025

Alors que la trêve hivernale approche, la Pro League est déjà en train de teaser les supporters de ballon rond. Les grandes dates de la saison 2024-2025 sont là !

Alors que la saison 2023-2024 bat son plein, la Pro League a décidé de mettre les petits plats dans les grands en publiant les grandes dates de la saison... 2024-2025 !

Ainsi, le coup d'envoi de la prochaine saison dans le Royaume sera donné le vendredi 26 juillet prochain avec une fin de phase classique prévue le 16 mars 2025 et le début des playoffs deux semaines plus tard. Le champion sera connu le 25 mai au plus tard, annonce la Pro League.

Un format de championnat qui ne change pas

La trêve hivernale 2024-2025 est prévue du 28 décembre au 7 janvier : soit une semaine de repos en moins que cette année !

La formule du championnat belge, elle, ne change pas et 16 équipes s'affronteront encore la saison prochaine.

"Le week-end des 14, 15 et 16 mars 2025, la compétition régulière prendra fin et nous connaîtrons le nom des 6 équipes qui lutteront pour le titre, le nom des 6 équipes qui se disputeront le dernier ticket européen et le nom des 4 équipes qui joueront pour le maintien en Jupiler Pro League", peut-on lire dans le communiqué.

Il est cependant évident que si ces grandes dates sont connues, le calendrier exact avec les rencontres sera dévoilé bien plus tard en 2024.