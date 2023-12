Un joueur d'Anderlecht sévère mais réaliste : "C'est de notre faute !"

Face au Standard ce dimanche, Anderlecht n'a pas réalisé le meilleur match de sa saison. Les Bruxellois ont été tenus en échec (2-2).

Dans son interview d'après-match au micro de Sporza, Kilian Sardella reconnaissait volontiers qu'Anderlecht n'avait pas été au niveau ce dimanche.

"C'est un résultat justifié. Ce n'était pas notre meilleur match, pas notre plus mauvais non plus. On a joué contre une très bonne équipe du Standard. On a vraiment manqué d'intensité par rapport à jeudi (victoire 2-0, nda). Le Standard a eu plus d'occasions."

"C'est juste de notre faute. On n'a pas mis assez d'intensité. Sur le terrain ? On ne va pas se plaindre. C'est le terrain qu'on nous donne. Ce n'est pas idéal, mais c'est le cas pour les deux équipes. Oui, l'Union est déjà à 6 points, mais notre premier objectif est d'atteindre les Play-offs 1."