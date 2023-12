Anderlecht a trouvé une solution pour son terrain...mais n'est peut-être pas tiré d'affaire

Le terrain du Lotto Park, le stade du RSC Anderlecht, a récemment été mis à rude épreuve. Le club est à la recherche de solutions.

L'été dernier, humide, a infligé une maladie à la pelouse du Lotto Park. Le nombre élevé de matches - outre le RSC Anderlecht, l'équipe féminine, le RSCA Futures et l'Union SG y jouent régulièrement leurs matches à domicile - a participé au fait que le terrain soit en très mauvais état.

Jan Vertonghen et Brian Riemer se sont également montrés critiques quant à l'état du terrain. C'est ce qui a ainsi incité la direction du club à prendre des mesures. Le Nieuwsblad a alors annoncé que le RSCA va collaborer avec Raw Stadia.

Une aide pour Anderlecht et son terrain...mais à long terme

L'entreprise - ou plutôt le logiciel - en question est un partenaire bien connu de nombreux clubs européens de premier plan. Sa spécialité ? Garantir les conditions optimales d'un terrain grâce à des indices de mesure. En d'autres termes : prévenir le problème et non le guérir.

En attendant, Anderlecht cherche une solution à court terme. Un nouveau gazon pourrait être une solution, mais avant cela, les Mauve et Blanc veulent s'assurer que l'infection n'est pas plus profonde. Car dans ce cas, le problème est beaucoup plus important...et plus coûteux.