Charleroi prend une décision qui risque de faire parler avant le choc face au Standard

Le Sporting de Charleroi se déplace ce samedi soir (20h45) sur le terrain du Standard de Liège. Une rencontre où, comme souvent, le comportement des supporters risque de poser problème.

La veille du choc wallon et dans un climat de clubs sanctionnés pour le comportement de leurs supporters (comme cela a été le cas pour Anderlecht et le Standard), le Sporting de Charleroi a pris une décision importante.

"Avec le 12eme homme et le fan coaching de la Ville de Charleroi, nous avons décidé de limiter à 600 supporters et 12 bus notre présence à Sclessin", explique le communiqué. "Une manière de récompenser nos clubs de supporters qui nous suivent chaque semaine et de garder homogène un groupe réduit de fans tous identifiés et conscients que leur comportement devra se limiter à supporter nos couleurs."

Charleroi veut montrer l'exemple face au Standard

Le Sporting désire donc conscientiser quant aux problématiques actuelles, et attend un comportement exemplaire de la part de ses supporters. "Alors qu’actuellement on constate des agressions portées par des dirigeants, des agressions physiques et verbales dans les tribunes, il est de notre devoir de prendre conscience que nous avons tous une responsabilité pour ramener la sérénité et la joie dans les tribunes."

"Aujourd’hui, les polices, les bourgmestres n’hésitant plus à se tourner vers des mesures extrêmes et prononcer des interdictions totales de déplacement aux supporters, la fédération prononçant des huis clos punissant tous les amateurs de football, nous devons ce samedi et à l’avenir être irréprochables dans nos comportements au stade et en blocs visiteurs."