Le huis clos, excessif ? "Les gens paient pour les actes de quelques imbéciles..."

Philippe Boucar, commissaire de la zone Bruxelles-Sud, a souvent fort à faire lorsque l'Anderlecht-Standard est à l'ordre du jour. Il fait tout ce qu'il peut pour éviter les incidents, mais il est parfois impuissant.

C'est désormais officiel : Anderlecht - Standard se jouera sans supporters extérieurs au moins jusqu'à la mi-2025.

Philippe Boucar a expliqué à La Dernière Heure les difficultés rencontrées par la police pour identifier les fauteurs de troubles. "C'est très difficile parce que les supporters se couvrent le visage, changent de vêtements et utilisent des engins pyrotechniques pour créer des écrans de fumée", ajoute-t-il.

"La chose la plus importante est l'identification. Aujourd'hui, nous pouvons identifier la personne qui a acheté un billet, mais nous ne pouvons pas vérifier si c'est bien elle qui entre dans le stade."

Pour Boucar, les matchs à huis clos ne sont pas la solution. "C'est plus facile, mais punir des gens qui n'y sont pour rien à cause de quelques imbéciles, c'est un peu excessif. Il faut d'autres moyens pour contenir la violence et exclure les émeutiers."