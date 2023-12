Beaucoup de frustration au Standard après le partage contre Charleroi : "On a des problèmes contre ce genre d'équipes"

Marlon Fossey est revenu sur la contre-performance du Standard contre le Sporting Charleroi, ce samedi. L'Américain avait beaucoup de regrets.

Le choc wallon entre le Standard et Charleroi aura été sans saveur. Les Rouches n'ont rien montré, Charleroi semblait venu pour un partage. Les deux équipes se sont quittées sur le score le plus logique, 0-0.

"L'intensité est le maitre mot. En première mi-temps, il n'y en avait pas assez. Contre des équipes contre Charleroi, il faut jouer rapidement et on ne l'a pas fait. On a joué avec des longs ballons en seconde période, on a manqué d'idées. C'est assurément deux points de perdus" regrettait Marlon Fossey après la rencontre.

L'Américain est revenu sur la rencontre difficile vécue par Wilfried Kanga. L'Ivoirien a souvent été alerté dans la profondeur, via des longs ballons, mais était bien trop esseulé face à la défense de Charleroi.

"On aurait pu jouer plus de ballons sur lui, plutôt que d'envoyer systématiquement dans la profondeur. C'est une chose sur laquelle on doit travailler. Je suis fâché sur moi-même. On avait des hautes attentes pour cette rencontre, tout le monde est frustré."

Marlon Fossey le sait, le Standard doit progresser en possession de balle, notamment lorsqu'il doit faire le jeu. "Notre problème principal se situe contre les équipes qui jouent bas. Anderlecht avait attaqué, c'était plus simple pour nous de jouer librement. On doit progresser contre les équipes qui placent beaucoup de joueurs derrière le ballon. On doit avoir plus d'intensité et plus d'idées quand on attaque" a conclu Marlon Fossey.