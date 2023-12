"Pourrai-je encore marcher ?" : Paul Nardi raconte sa terrible blessure

La saison de Paul Nardi est sans doute déjà terminée. Mais le gardien français veut s'appuyer sur le positif.

C'était le 30 novembre dernier. Alors que La Gantoise menait confortablement contre le Zorya Luhansk, Paul Nardi se blessait gravement lors d'un dégagement anodin. Victime d'une fracture ouverte à la cheville, il sera absent des terrains pendant de longs mois.

Il se rappelle parfaitement de la scène : "J’ai fait un mouvement de côté. Rapide, un peu précipité, et donc pas naturel. Et puis... crac, crac, crac, comme un morceau de bois qui se casse en deux". Evacué sur civière, le Français de 29 ans était en état de choc : "Quand j’ai vu mon pied dans cette position, ma première pensée a été "Pourrai-je encore marcher ?" " raconte-t-il au Laatste Nieuws.

Avant l'arrivée de la douleur : "Dès que j’ai été dans l’ambulance et que l’adrénaline a chuté, la douleur est devenue terrible. Surtout pendant la première nuit, malgré une dose d’analgésiques".

Mais il a aujourd'hui retrouvé le sourire grâce aux innombrables marques de soutien : "Des messages de Matz Sels et Thomas Kaminski, entre autres. Je m'appuye dessus et cela me donne encore plus de force. C’est comme l’autoroute du bonheur" explique-t-il. Opéré avec succès, Paul Nardi entame maintenant le long chemin de la revalidation.