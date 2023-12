Le SL16 perd tout dans les dernières secondes à Deinze

Sur le terrain d'une ambitieuse équipe de Deinze, le SL16 FC semblait prendre un bon point dans l'optique du maintien. Mais les arrêts de jeu ont été fatals.

Après la défaite du RFC Seraing ce samedi sur la pelouse de Zulte Waregem, mais aussi celle des Francs Borains contre le Beerschot, le SL16 Fc avait l'occasion de prendre un peu d'avance sur les équipes jouant le bas du classement. Pour cela, il fallait revenir de Deinze avec un petit quelque chose.

Pour les jeunes Rouches, cela commence bien puisque Ghalidi ouvre le score après seulement 4 minutes. Seulement, Anne égalise peu après la mi-temps (50', 1-1). Et dans les arrêts de jeu, Gaëtant Hendrickx a donné la victoire à Deinze (2-1).

Au final, le SL16 FC s'incline et reste à 15 points, c'est-à-dire 1 de plus que Seraing et 2 de plus que les Francs Borains, les deux équipes qui sont pour le moment en position de descendant.